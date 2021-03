Tidei: "In via dell'Etruria persone senza mascherina" - Terzo Binario News

“Cinque persone, due le ho fermate, erano senza mascherina in via dell’Etruria”. Questo quanto detto da Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, in un video postato su Facebook. L’episodio, secondo quanto raccontato dal primo cittadino, è accaduto nella mattinata di domenica 28 marzo, mentre si stava recando in Comune.

“È chiaro che bisogna affidarsi alla responsabilità dei cittadini. Bisogna chiudere laddove possiamo evitare i contagi, questo in primis è il mio compito di tutore della salute”.

Sulla decisione di chiudere le scuole, ha commentato: “So che genitori e preside si sono arrabbiati. Pazienza, capisco: non porta consensi elettorali questa mia azione. Meglio perdere qualche voto che attentare alla salute dei cittadini e dei bambini”.