Tidei e la Befani: "Due milioni di euro per le strade di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“In soli due anni saranno investiti 2 milioni di euro e cambieremo la viabilità di Santa Marinella e lo faremo dopo oltre un decennio di abbandono e disinteresse che hanno portato i cittadini a subire molti disagi”.

Lo hanno dichiarato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede municipale di via Cicerone, il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata alla viabilità Patrizia Befani che hanno parlato delle numerose opere già eseguite e quelle in corso di essere appaltate.

Gli uffici hanno provveduto a redigere molteplici progettazioni inerenti la viabilità cittadina, in maniera tale da cercare di elidere le numerose problematiche attualmente presenti Il comune alla data odierna si trova ancora in stato di dissesto finanziario, condizione che non permette né l’assunzione di mutui, né altre tipologie di intervento con fondi di bilancio che eccedano una semplice ordinarietà rispetto a quanto invece necessiterebbe per il rifacimento della estesa e chilometrica area di strade comunali (circa 130 km che, nel corso degli anni precedenti, hanno subito deterioramenti legati anche ad una trascurata manutenzione, non puntuale nella tempistica.

In quest’ottica, si è proceduto a richiedere svariati finanziamenti e ristori dei danneggiamenti subiti oltre un anno e mezzo or sono, a causa dell’alluvione che si abbatté sul territorio, sia alla Regione che alla Protezione Civile dello stesso Ente, oltre che alla società partecipata regionale ASTRAL che si occupa della viabilità regionale. Negli ultimi due mesi, si è cercato di intervenire in maniera mirata attraverso il ripristino della pavimentazione stradale in molte strade si è poi accelerata con i lavori notturni la fine degli interventi che interessano via IV Novembre, e, entro questo mese prossimo l’intera zona tornerà alla sua viabilità normale.

A questo si aggiungeranno entro un breve lasso temporale (sono in corso le gare di appalto relative) il rifacimento di ulteriori strade comunali mediante appositi finanziamenti erogati dalla Regione Lazio e dalla sua società partecipata ASTRAL ed in particolare Via Aurelia Vecchia, via Etruria via dei Ceriti via Giunone Lucina a Santa Severa e Poggio Bellavista, in atto poi lavori di rifacimento del lungomare Marconi che risolveranno i rischi di allagamenti.

Va detto anche che la società Cotral nell’ambito del progetto denominato “insieme ai Comuni”, ha concesso un contributo a questo Comune di 42 mila euro con il, quale poter acquistare e sostituire ben 11 pensiline da apporre alle fermate del trasporto pubblico locale.

Inoltre è stato redatto ulteriore progetto definitivo trasmesso alla Regione Lazio per richiesta di ulteriori 150 mila euro d di finanziamento straordinario, per ulteriori asfaltature da compiersi all’interno della viabilità cittadina, comprendente via Aurelia via Rucellai da via Castronovo a via Cicerone, via della Monacella.