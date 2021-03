Tidei: "Casella e il PcV non cerchino meriti dove non ne hanno" - Terzo Binario News

“Siamo contenti se il Paese che Vorrei, per una volta plaude alla nostra e ripeto nostra, iniziativa di piantare oltre cento alberi nei terreni di Via delle Colonie, ma non si prenda meriti che non ha e la smetta anche di polemizzare inutilmente con argomentazioni sempre più pretestuose.

A tale proposito mi corre l’obbligo di precisare anche al consigliere Lorenzo Casella e a tutti i componenti del suo movimento che, questa amministrazione, non si è mossa certo per dar seguito ad una loro mozione ma sulla base di una precisa convinzione e per dar seguito ad un progetto già finanziato che è stato seguito sul nascere dal vice sindaco Andrea Bianchi, e che ha visto il nostro comune ricevere in dono un elevato numero di alberelli che abbiamo ritenuto di dover allocare in un area ancora brulla del nostro entroterra cittadino. Sono state poi le due consigliere comunali Marina Ferullo e Maura Chegia a voler donare, in occasione della giornata della gentilezza, a tutti il neo genitori dei bimbi nati nel 2020 una pergamena per ricordare simbolicamente che per ogni nuova vita venuta alla luce è stato piantato un albero nella loro cittadina.

Mi duole anche dover notare l’assoluta incoerenza dei seguaci di Casella che ancora una volta utilizzano il rispetto delle norme anti Covid, solo a loro piacimento secondo l’opportunità e del loro tornaconto. Altrimenti non si comprende come sia possibile che mentre è in atto un’emergenza epidemiologica che ha scaraventato anche il Lazio in Zona Rossa lamentino un mancato coinvolgimento della popolazione Cosa avrebbero voluto che organizzassimo una bella festa con centinaia di persone? L’inaugurazione è stata solo rimandata a causa della pandemia e ci auguriamo di poterla organizzare quanto prima perché questo significherebbe anche di essere usciti da questa nuova e terribile fase di emergenza sanitaria.

Per il resto invito il Paese che Vorrei ad avere più rispetto dell’operato altrui di non attribuirsi meriti che non ha e di focalizzare se può, il suo impegno verso proposte più fattive e costruttive per il bene della collettività, perché fino ad ora abbiamo potuto ammirare solo la loro azione disfattista tesa a bloccare la crescita sociale ed economica della nostra città”.

Il Sindaco Pietro Tidei