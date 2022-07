Tidei: "Asl Rm4, bene le assunzioni grazie all'impegno della Regione" • Terzo Binario News

“Sono oltre duecento le nuove assunzioni nella Asl Roma 4 dall’inizio dell’anno. Un

dato estremamente significativo, che saluto con particolare soddisfazione. Si tratta di risposte concrete alle esigenze dei cittadini, grazie all’inserimento di numerose professionalità di spicco, che vanno a potenziare in particolare il comparto sanitario pubblico nei nostri territori.

Una riorganizzazione di assoluto valore, che sta consentendo all’azienda di soddisfare i bisogni di personale della rete ospedaliera e di migliorare tutte quelle attività territoriali più prossime alle nostre comunità.

Trova così attuazione, in maniera concreta ed efficace, l’ingente impegno della Regione che nel marzo 2020 ha saputo uscire dal commissariamento lungo ben dodici anni.

Questo enorme sforzo ha consentito, finalmente, di poter indirizzare notevoli risorse economiche e professionali per modernizzare la Sanità del Lazio, rendendola sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e proiettandola all’avanguardia rispetto al sistema Italia.”

Così, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei.

Pubblicato giovedì, 7 Luglio 2022 @ 12:52:19