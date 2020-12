Tidei a Calvo: "Al lavoro per Santa Severa" - Terzo Binario News

“L’amministrazione sta già lavorando per risolvere alcune problematiche che, come ho potuto personalmente verificare, investono la frazione turistica del comune di Santa Marinella.

Per prima cosa però colgo l’occasione per chiedere al delegato Italo Donnini se è veramente intenzionato, come mi aveva verbalmente comunicato a ritirare le sue dimissioni, altrimenti, a breve indirò un’assemblea con gli abitanti e gli operatori di Santa Severa al fine di individuare una nuova persona che si assuma il compito di seguire e monitorare tutte le vicende e le questioni attinenti la frazione turistica, perché è evidente che, questa comunità ha tutto il diritto di avere un suo referente in seno all’amministrazione cittadina.

Sarà mia premura dunque nominare un nuovo delegato esterno, tra quanti daranno la loro disponibilità ad assumere questo incarico.

Entrando invece nel merito delle questioni sollevate dal consigliere della Lega Massimiliano Calvo vorrei rassicurarlo e rassicurare tutti gli abitanti perché da ieri è iniziato il montaggio delle luminarie natalizie.

Nessuno si è dimenticato di Santa Severa e, a breve gli operai della squadra di manutenzione del verde della Santa Marinella Servizi inizieranno i lavori di potatura di molte piante.

Santa Marinella e ancor di più Santa Severa, sono due cittadine green, che possiedono molto verde e alberature ed è inevitabile che, durante il periodo autunnale le strade si riempiano facilmente di foglie.

Non di meno però, abbiamo già chiesto alla società GESAM di eseguire una pulizia straordinaria dell’intera frazione per ristabilire una condizione di decoro urbano eccellente.

Infine, posso confermare, che stanno per essere eseguiti importanti interventi e investimenti anche sulla rete fognaria di Santa Severa grazie a dei progetti realizzati da Acea ATO 2.

Stiamo cercando di fare il massimo nonostante come purtroppo, ormai tutti sanno siamo ancora un comune in default (come Calvo ben saprà) che, in questi due anni e mezzo ha comunque lavorato per la riqualificazione delle due località tanto che a giorni saranno eseguiti anche i lavori di rifacimento del manto stradale di molte vie della frazione.

Stiamo tentando di fare il massimo, con le poche risorse finanziarie di cui disponiamo e seguiteremo a operare per il bene di questa località che merita massima cura e attenzione”.

Avv. Pietro Tidei