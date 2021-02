Tidei a Barbazza: "Siete una pletora da 50 sfumature di rosso come le vostre apericene" - Terzo Binario News

“Alle farneticazioni dei mistificatori della verità credo proprio che ormai non creda più nessuno, e leggere che con l’uscita di Barbazza ora a Santa Marinella ci sia un’amministrazione di centrodestra fa nascere il dubbio che la dichiarazione sia stata fatta o dai suoi pazienti o nello spirito del carnevale.

Una cosa però in premessa voglio dirla: Rifondazione Comunista e Renzo Barbazza hanno anche la memoria corta, e prima di parlare e fare pessime figure sarebbe molto meglio se riflettessero su ciò che dicono.

Nei loro sproloqui ci definiscono come un’amministrazione comunale di destra ma forse dimenticano che nella maggioranza di governo sono ben rappresentate non solo tutte le componenti del centro sinistra e del Pd, ma anche liste civiche di chiara espressione moderata, progressista e riformista che hanno dimostrato in questi due anni e mezzo di mandato elettorale, di avere a cuore i problemi reali delle fasce più deboli, delle famiglie dei lavoratori, provvedendo alla sistemazione degli edifici scolastici, dando priorità alla messa in sicurezza dei fossi e riapertura degli impianti sportivi, all’acquisizione di fondi extra comunali al risanamento di un bilancio fallimentare lasciato, quello sì da una giunta di destra. Senza contare tutte le iniziative volte a supportare una popolazione travolta dall’emergenza Covid.

E non venisse a recriminare dopo 2 anni e mezzo sulla presenza di Minghella in giunta che era a lui ben conosciuta e nota sin dalla prima riunione di giunta (dove invero era poco presente).

Ma ricordo, a questa pseudo sinistra di falsi benpensanti, che forse hanno la fortuna di poter vivere un’esistenza al riparo, al contrario di tanti concittadini, dai problemi pratici ed economici e sempre più distanti dalla realtà, che il sottoscritto milita da più da cinquant’anni nel PCI e dal lontano 1971 ha ricoperto numerosi importanti incarichi rimanendo sempre con coerenza dalla stessa parte politica e non come certi voltagabbana.

E mi riferisco proprio ai supporter di Renzo Barbazza. Ha dimenticato forse quando i suoi candidati nella sua lista di falsa sinistra, a partire dal suo fedelissimo Tito Flavio, che era in lista anche nel 2018, dichiararono pubblicamente e gli articoli di giornale dell’epoca lo confermano, che era molto meglio appoggiare al ballottaggio la candidatura del sindaco di destra Roberto Bacheca piuttosto che la lista di centro sinistra capitanata da Massimiliano Fronti? Il tutto, è bene ricordarlo agli elettori, in cambio, si sussurra, di un incarico da Presidente del Consiglio?

Non era mia volontà riportare alla ribalta una simile caduta di stile del Dottor Barbazza e dei suoi seguaci, ma di fronte alle loro menzogne alle loro falsità è doveroso che si sappia chi sono questi personaggi che oggi si atteggiano a salvatori della patria quando proprio a causa dei loro comportamenti ondivaghi e opportunisti hanno da sempre favorito l’ascesa al governo cittadino di forze politiche di centro destra, le stesse che, in poco più di un decennio hanno condotto Santa Marinella al fallimento, persone che hanno continuamente minato la sinistra con divisioni, frazionamenti, distinzioni di lana caprina formando una pletora di micro fazioni personalistiche buone per scrivere un libro, “50 sfumature di rosso”, ma che l’unico rosso prodotto oltre a quello delle loro apericene è quello che in assenza della funzione di controllo ha generato nei conti comunali.

Credo non ci sia altro da aggiungere, i fatti parlano da soli”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei