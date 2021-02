Tidei a Barbazza: "Lui, comunista asintomatico" - Terzo Binario News

“Il Dott. Renzo Barbazza e i suoi, ormai pochissimi, seguaci di Sinistra Democratica per l’inconsistenza e assurdità delle dichiarazioni fatte, non meriterebbero nemmeno risposta, non fosse per l’esigenza di dover ristabilire la verità dei fatti e far capire ai cittadini chi mente e fa accordi e inciuci con le forze di centro destra e con i traditori dell’elettorato del M5S.

Ripeto per l’ultima volta, poiché ritengo di essere stato già ampiamente esaustivo sull’argomento che, attualmente è alla guida della città una amministrazione di centro sinistra e riformista con l’appoggio di liste civiche che operano verso un unico e condiviso obiettivo.

Il centro destra con i consiglieri della Lega e di Forza Italia, svolge nel pieno diritto e rispetto, il suo mandato elettorale ma tra le fila dell’opposizione. Dunque non si capisce di quale virata a destra si possa parlare. E poi c’è lui Barbazza, che dopo due anni di semi latitanza come assessore, si dichiara legato ai valori della sinistra salvo poi ritrovarsi in perfetta sintonia d’intenti con i veri esponenti della destra, anche estrema e i fuoriusciti dal movimento cinque stelle tanto da aver tradito le linee programmatiche dell’alleanza elettorale alla quale aveva aderito due anni e mezzo fa e che gli ha permesso di essere eletto dandogli l’opportunità di andare a governare e mettere in atto tutte le sue progettualità e le sue idee.

Ora, Il dottor Barbazza vorrebbe addossare a tutti i colleghi della sua ex maggioranza colpe che non hanno, per nascondere il suo di fallimento. Non credo ci sia altro da aggiungere, poiché ribadisco si finirebbe con l’essere ripetitivi e le nostre energie vanno spese per risolvere i problemi della città e dei cittadini e non per rincorrere le elucubrazioni del dottor Barbazza”

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei