Tiburtino III: fidanzatini in escandescenza, arriva la Polizia e la folla difende i due giovani - Terzo Binario News

Tardo pomeriggio ad alta tensione quello vissuto domenica 16 maggio in via Debussy, al Tiburtino III. Due fidanzati, entrambi da poco maggiorenni, arrestati per oltraggio, resistenza, violenza a pubblico ufficiale. Un 17enne riaffidato ai familiari, quattro poliziotti refertati con dieci giorni di prognosi e una folla di cinquanta persone che si scagliata contro gli agenti e personale sanitario.

Riavvolgiamo il nastro. Alle 17, 45 la mamma di un ragazzo segnala che il proprio figlio sta dando in escandescenza. All’arrivo delle prime pattuglie, i poliziotti trovano all’esterno il ragazzo e la sua fidanzata. I due, soprattutto lui, iniziano a inveire contro gli agenti che a quel punto chiedono l’intervento del 118. Il giovane comprende che sta per arrivare l’ambulanza, così corre in casa. Con lui c’è pure la ragazza. Due poliziotti entrano nell’appartamento, altri due restano sul pianerottolo. I due fidanzatini vengono bloccati con non poca difficoltà.

All’esterno, nel frattempo, una folla composta da una cinquantina di persone scende in strada per prendere le difese dei due ragazzi. Nella calca un 17enne è quello più agitato. Sul luogo giungono altre pattuglie, in tutto 17 volanti.

Poliziotti e gli arrestati vanno all’ospedale Sandro Pertini. Anche lì sopraggiungono parte dei cittadini: nuovi attimi di confusione, fino al ristabilirsi della situazione.