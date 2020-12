Tiburtina, "la Casa delle Tecnologie emergenti sarà realtà" - Terzo Binario News

“La Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina diventerà realtà! Voglio dare a tutti una bellissima notizia: Roma è tra le cinque città italiane che hanno vinto il bando del Ministero dello Sviluppo Economico destinato a progetti di trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Trasformeremo in un polo tecnologico d’altissimo livello gli spazi della stazione, tra i quali una delle “bolle” sospese che la caratterizzano: un’area complessiva di 850 mq dove nuove imprese e start-up tecnologiche produrranno servizi all’avanguardia, gomito a gomito con aziende leader nel campo dell’innovazione”.

“A questo progetto abbiamo lavorato moltissimo, attuando una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana firmata 16 anni fa: finalmente mettiamo a frutto questi spazi abbandonati, dando un futuro a tutte quelle imprese che hanno bisogno di trovare nella Capitale il proprio habitat naturale di crescita e sviluppo”.

“Un impegno portato avanti con la partecipazione di diverse realtà, pubbliche e private, in sinergia con partner industriali internazionali che hanno già aderito al co-finanziamento per un totale di circa 1,4 milioni di euro in 3 anni. Roma ha bisogno di sviluppo e lavoro: per crearli, guardiamo al futuro”.