Thor, Miky e Roky: tre storie tristi che meritano un lieto fine • Terzo Binario News

Ecco Thor, foto del titolo, 11 anni…11 anni…non pensavo di vivere la mia vecchiaia senza la mia mamma lei è andata sul ponte e io sono stato buttato fuori …mi hanno accalappiato…finito in canile ho pianto tanto ma sapevo che la mia mamma sarebbe ritornata e invece… una nonnina ha avuto pietà di me e si è offerta di ospitarmi in attesa di una mamma che chieda di me. Ci proviamo? Sono a Napoli, mi chiamo Thor e sono taglia medio/ piccola.( 11kg). Castrato, vaccinato e un cuore pieno di amore.

Chiama x me ti prego, fa che possa avere ancora quella carezza che la mia mamma mi dava ogni giorno Anna 3355670234

Miky.. poche ore per salvarlo dal rientro al sud..

6 mesi, un cuore già infranto e l’incubo di tornare in canile ,rifiutato dagli adottanti a poche ore dal suo arrivo in Piemonte. Una staffetta lo riporterà indietro se non troveremo una vera famiglia per Lui. MIKY, 6 mesi, tg media, salvato a pochi mesi dalle campagne calabresi per poter sognare una vita migliore..e ora è solo e tradito, lontano anche dal niente che aveva.. proprio quando aveva scoperto il calore di una casa. È solo un cucciolo..adora le coccole e sa già andare al guinzaglio..innamoratevi di Miky!

Aiutateci a condividere ovunque per evitargli il rientro in canile

Attualmente in Piemonte, adottabile in tutto il centro nord, previo preaffido.

Info :Marilena349 367 4464

Questo bellissimo cane, molto dolce, cerca casa poiché la sua mamma di 48 anni, sul letto di morte, ha espressamente chiesto di non farlo finire in canile. Il marito non riesce a gestirlo essendo sempre fuori casa per lavoro e se non trova sistemazione sicuramente finirà i suoi giorni in canile. La signora lo aveva preso da cucciolo, ora ha circa 3 o 4 anni ed è abituato a stare in casa. Pesa 25 chili ed è sano e castrato.

Buono e giocherellone si affida al centro-nord dopo regolare preaffido. Si trova in Piemonte.

Se solo seriamente interessati a dare una chance a questa creatura che ha già sofferto tanto contattare Anna +39 338 834 4490.