Thor e Cocca, un cagnolone e una micetta: entrambi pronti ad essere adottati • Terzo Binario News

THOR bellissimo pit bull di taglia media è nato 10.4.2016.
THOR é ben socializzato, molto attivo e vivace, adatto a persone dinamiche,
conoscitrici della tipologia della razza e delle sue necessità ed esigenze.
THOR E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
COCCA dolcissima gattina nata 1.10.2022.
COCCA é stata trovata a Milano il 27.7.2025.
Gentile e socievole, adatta alla vita d’appartamento.
COCCA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV FELV negativa.
Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
