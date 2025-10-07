Thor e Cocca, un cagnolone e una micetta: entrambi pronti ad essere adottati • Terzo Binario News

THOR bellissimo pit bull di taglia media è nato 10.4.2016.

THOR é ben socializzato, molto attivo e vivace, adatto a persone dinamiche,

conoscitrici della tipologia della razza e delle sue necessità ed esigenze.



THOR E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

COCCA dolcissima gattina nata 1.10.2022.

COCCA é stata trovata a Milano il 27.7.2025.

Gentile e socievole, adatta alla vita d’appartamento.

COCCA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV FELV negativa.



Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159