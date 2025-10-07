 Thor e Cocca, un cagnolone e una micetta: entrambi pronti ad essere adottati • Terzo Binario News

Ott 7, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

THOR  bellissimo pit bull di taglia media  è nato  10.4.2016.

THOR é ben socializzato, molto attivo e vivace, adatto a persone dinamiche,

conoscitrici della tipologia della razza e delle sue necessità ed esigenze.

THOR   E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

COCCA  dolcissima gattina   nata  1.10.2022.

COCCA é stata trovata a Milano il 27.7.2025.

Gentile e socievole, adatta alla vita d’appartamento.        

COCCA é vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV  FELV negativa.


Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e  X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159