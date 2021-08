The Niro al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Imperdibile il prossimo appuntamento con la rassegna curata dall’associazione Zip Zone “Weekend al Castello”, perché questa volta a calcare il palco dello splendido Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, sarà l’apprezzatissimo cantautore romano THE NIRO, che sabato 28 agosto alle ore 21:00, oltre a esibirsi in solo nei brani più importanti della sua carriera, presenterà dal vivo il suo nuovo album prossimo alla pubblicazione.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti del concerto sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Inoltre ricordiamo che l’ingresso è gratuito per i residenti di Santa Marinella.

INFO EVENTO

Sabato 28 agosto

SPETTACOLO

THE NIRO live

Inizio ore 21.00

accesso alla spianata ore 19.00

BIGLIETTO

5€ + d.d.p.

Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/musica/4773/the-niro-solo-live

INGRESSO GRATUITO per i residenti di Santa Severa

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/

Per ulteriori informazioni:

Contattare l’organizzazione al numero 06 04 06

Inviare un email a weekendalcastello@gmail.com

LINK SOCIAL

Facebook:www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Instagram:www.instagram.com/zip_zone_roma

CONTATTI UFFICIO STAMPA:

T3KNE Valentina Calabrese: valentina.calabrese@t3kne.com M: 3383905642

Fabiola Lavecchia: press@t3kne.com M: 3312110140

Castello di Santa Severa, LAZIOcrea Rosella Presciuttini: ufficiostampa@castellodisantasevera.it M 3668303620

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIP ZONE

Zip_Zone d’intersezione positiva nasce dall’incontro di professionisti appartenenti a differenti campi, mossi dalla comune convinzione che la Cultura, l’Arte e i suoi diversi generi espressivi possano dimostrarsi strumento di azione e creazione, in tutti gli ambiti della società. Arte, creatività, attività sportive e formative sono intese dall’Associazione come importanti ed efficaci strumenti di rigenerazione urbana e come dispositivi “antifragili” per i quartieri prioritari e complessi. Zip si propone come promotore di collaborazione e dialogo tra Istituzioni, Imprese, Associazioni e cittadini attivi nel settore culturale; progetta e realizza percorsi, attività, momenti di confronto e di crescita, ma anche eventi ricreativi e di aggregazione, rivolgendosi a tutti i cittadini. Obiettivo portante è fornire un’offerta culturale permanente, che attinga dal sommerso artistico cittadino e dalle realtà virtuose già esistenti, nonché la promozione di un dialogo interculturale.

THE NIRO

Un nuovo viaggio musicale partendo da brani storici come “Liar”, attraversando il “1969”, ricordando Jeff Buckley fino ad arrivare al nuovo album.

Cantautore, polistrumentista romano. Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza, Malika Ayane(per la quale attualmente è anche autore).

Nel 2008 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma e il MEI lo insignisce del Premio Rivelazione. Nel 2009 partecipa all’Italia Wave dove si esibisce cantando ‘Summertime’ di Janis Joplin, brano che sarà incluso nella compilation di XL. ‘Liar’ compare nel primo CD di Virgin Radio assieme a una serie di brani dei Radiohead e degli Editors; mentre ‘So Different’ è incluso nella compilation di Mtv “Brand New” a fianco, ancora una volta, di nomi illustri (Iggy Pop, per citarne uno). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove Proposte” con il brano 1969. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ha collaborato con il manager dei Radiohead Chris Hufford al progetto Anti Atlas. The Niro compone anche per il Cinema.

A settembre 2019 è uscito ‘The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook’ album,annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tuttele canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album.

L’album ha raggiunto il secondo posto nel premio Targa Tenco 2020.

In questi mesi THE NIRO ha completato il suo nuovo album che verrà presentato in anteprima nei concerti estivi.