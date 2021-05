Tevere, già rimosse 150 tonnellate di rifiuti - Terzo Binario News

Dopo il clamore suscitato dal servizio di una nota trasmissione nazionale, insieme all’assessore all’ambiente Roberto Cini e alla dirigente dell’area Maria Teresa Altorio, ho voluto verificare di persona gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasportati dal Tevere sulle scogliere di Fiumicino.

Un progetto atteso da oltre 50 anni, reso possibile grazie a un mio emendamento che ha di fatto sbloccato 600mila euro suddivisi per le annualità 2020/2022. A differenza di quanto mostrato dal video andato in onda qualche giorno fa gli interventi vanno avanti spediti. Sono state già raccolte oltre 150 tonnellate di rifiuti di ogni genere di cui 60 già smaltite. L’area sulla quale si è intervenuti per primi è quella che sarà presto interessata da lavori di rafforzamento, anche questi finanziati dalla Regione Lazio. Rimangono invece da recuperare almeno 100 altre tonnellate di detriti di tutti i tipi: pneumatici, grandi tronchi, ferro, plastiche trasportate dal Tevere durante le mareggiate autunnali e invernali che ogni anno devastano questo tratto di costa con gravi ripercussioni ambientali. Un ringraziamento va all’assessore Cini e alla dottoressa Altorio per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti. Era un impegno che avevamo preso di fronte alla città tre anni fa e che siamo riusciti a portare a casa. Un risultato di cui vado molto fiera.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano