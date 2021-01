Tevere, "argini non puliti e rifiuti portati via dalla corrente" - Terzo Binario News

“Oltre ai consueti disagi che ha dovuto patire in queste ore la Capitale con la pioggia, compresi gli allagamenti di strade e marciapiedi a causa della mancanza di un adeguato piano di raccolta delle foglie che hanno ostruito in molte occasioni le caditoie, vi è un ennesimo danno per l’ambiente prodotto dalla mancanza di un programma di pulizia e manutenzione della golena del Tevere”. E’ quanto sostiene, in una nota, Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma.

“È infatti evidente come la maggior parte di detriti e materiale inquinante abbandonato sulla golena del Tevere, in modo particolare lungo il tratto fra ponte Marconi e il centro storico, dove in più occasioni sono state fatte sgomberare baraccopoli illegali, il materiale non raccolto in queste ore è stato sommerso dal fiume”.

“Del tutto evidente –prosegue Benvenuti- che tali materiali, comprese gomme di automobili, parti di biciclette, elettrodomestici e tanta plastica è stata trascinata dalla corrente del fiume in piena sino al mare”.

“Un ennesima fonte di inquinamento –conclude Benvenuti- che si poteva assolutamente evitare, facendo solamente una pulizia, manutenzione e controllo delle sponde del Tevere. Una ennesima occasione per arginare il fenomeno dell’inquinamento del Tevere e delle coste del Litorale romano”.