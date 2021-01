Tettoie e aree gioco delle scuole: avanti con i lavori - Terzo Binario News

“Proseguono speditamente i lavori di realizzazione di nuove aree coperte e della pavimentazione con gomma colata delle aree d’ombra e gioco dei bambini in sette scuole del territorio”. Lo dichiara il presidente della Commissione Scuola di Fiumicino, Ciro Sannino.

“Sono opere realizzate con 480 mila euro di finanziamenti del Ministero dell’Istruzione e che devono essere completate entro il mese di marzo. Le sette scuole interessate dall’intervento sono: la scuola per l’infanzia di via del Perugino; la scuola primaria Lido del Faro; la scuola per l’infanzia l’Isola dei Tesori; la scuola per l’infanzia e primaria di via Coni Zugna; la scuola per l’infanzia e primaria di via Michele Rosi; la scuola per l’infanzia e primaria di Palidoro; la scuola per l’infanzia e primaria di Tragliatella”.