Testaccio, cuori e caffè giganti: così si è risvegliato il Rione - Terzo Binario News

L’iniziativa ‘Love Testaccio’ di Condexo per la migliorare la vivibilità del quartiere

Cuori enormi e tazzine del caffè giganti nel bel mezzo di Piazza Testaccio. Così si è risvegliato lo storico Rione di Roma. Una sorpresa per residenti e passanti che sin dalle prime luci del mattino hanno scattato fotografie e selfie con alle spalle le installazioni dal messaggio chiaro: “Love Testaccio”. Qualche ora di mistero, poi segreto svelato: a posizionare cuori e caffè giganti all’ombra della Fontana delle Anfore è stata Condexo, azienda romana nel campo del PropTech nata con l’obiettivo di semplificare la vita di amministratori, condòmini e fornitori grazie ad un sistema integrato di gestione del condominio.

Un passo fuori da condomini e palazzi per puntare l’attenzione sulla necessità dell’efficientamento energetico degli stabili, modernizzazione, risparmio e riduzione dell’inquinamento oltre che contrasto all’abusivismo edilizio. Per questo gli esperti di Condexo – amministratori di condominio, commercialisti, ingegneri e architetti – saranno a disposizione dei cittadini, nelle giornate dell’8 e 9 aprile (dalle 10 alle 18) a Piazza Testaccio, per consulenze gratuite su Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate.

Una campagna, Love Testaccio, attraverso cui ribadire l’importanza di tutelare il patrimonio immobiliare della città e l’esigenza di valorizzare, con azioni virtuose, il territorio. L’iniziativa coinvolge residenti, associazioni e commercianti del Rione: dalla Pasticceria Linari a Il Testaccino e Gran Caffè in cui gli abitanti di Testaccio potranno consumare i caffè offerti da Condexo con il duplice obiettivo di omaggiare i “testaccini” e supportare le attività in questo momento storico così delicato. Decoro, verde e riqualificazione gli obiettivi perseguiti da Condexo insieme a Testacciointesta, storica associazione del Rione che ha proposto tre progetti da portare a compimento: “Ripartiamo col Verde”, per la piantumazione di un albero nel Rione; la riqualificazione di Riva dei Cocci, per strappare l’area all’incuria e il Portierato Sociale, i servizi gratuiti di consegna spesa, baby sitter, ritiro ricette e medicinali rivolti alle persone più deboli.

“Una gestione virtuosa del condominio passa anche dall’attenzione rivolta al contesto che lo circonda e a tematiche fondamentali per tutti quali efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento. Ad oggi esistono molte opportunità per mettersi al passo con i tempi: per questo – affermano da Condexo – abbiamo messo a disposizione dei cittadini una squadra di esperti in grado di rispondere a domande sui temi tanto attuali quanto complessi come Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate. Life Made Simple non è solo uno slogan ma è l’essenza di quel che dovrebbe essere la corretta gestione del condominio insieme ai cardini della trasparenza, dell’efficienza e del risparmio”.