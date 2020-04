Test sierologici per le forze dell'ordine : "Nessun riferimento alla Polizia locale, una cosa vergognosa". La Regione: "Ci saranno" - Terzo Binario News

“Se questo è veramente il contenuto della delibera di Giunta regionale approvata oggi (ieri) in merito alle indicazioni sui test sierologici, dove non è stato inserito alcun riferimento alla Polizia Locale, la ritengo una cosa vergognosa”. Così Antonio Di Maggio, comandante dei caschi bianchi di Roma Capitale.

“È da un anno che lavoro senza percepire alcun compenso e non esiterò a destinare parte della mia pensione per far eseguire tutti i test necessari agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presso laboratori o strutture private”.

“A questo punto, dopo quanto è appena successo, riterrò priva di credibilità qualunque smentita o promessa da parte della Regione, a meno che entro la prossima settimana non arrivi un provvedimento certo con le date dei test per tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale.”

La Regione, in una nota, ha evidenziato: “Come già reso noto dal 18 Aprile, la Regione Lazio sta predisponendo un protocollo con Anci Lazio e Upi Lazio affinché i Comuni e Province, a spese della Regione e nel rispetto delle necessarie indicazioni sanitarie, effettuino i test sierologici a tutti i componenti dei corpi di Polizia locale e provinciale della Regione Lazio. Nella certezza che Roma Capitale riesca a mettere da parte le dinamiche burocratiche, come ben sa l’assessore competente, il piano prevede il pieno coinvolgimento della giunta Raggi”.