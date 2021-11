Tessera dell'Anpi Civitavecchia a Edoardo Pirozzi - Terzo Binario News

“Domenica 7 novembre, alle ore 18 presso la sala della musica di via Bramante 20, la sezione Anpi di Civitavecchia assegnerà ufficialmente a Edoardo Pirozzi, nostro concittadino, la tessera dell’ANPI di Civitavecchia.

Tale riconoscimento esprime lo straordinario impegno di Edoardo nel paese in cui risiede, la Germania, oltre che nella professione di musicista, anche per il determinante contributo prestato per l’apertura, a Monaco Di Baviera, di una sezione Anpi. Tale impegno a favore della democrazia ha avuto riscontri anche nella nostra città nel corso dei suoi brevi soggiorni.

Da ciò l’importante riconoscimento di cui sarà insignito il prossimo 7 novembre.

Alleghiamo la locandina con il programma della cerimonia”.

Anpi Civitavecchia