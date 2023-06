Terzo posto dell’under 16 maschile della Volley Ladispoli nel Campionato Allievi CSI • Terzo Binario News

“Lunedì 26 Giugno la Volley Ladispoli ha giocato la sua ultima gara della stagione sportiva 2022/23, andando a conquistare al tie break, a discapito del Castel Madama, il terzo posto del Campionato Allievi CSI.

Approfittando del fatto che si è giocato alle 18.00, al PalaPanzani, si è pensato di organizzare anche un dopo gara con un momento di convivialità delle famiglie degli atleti e l’immancabile, desiderata partitella genitori contro figli.

La partecipazione a questo Campionato Allievi CSI aveva avuto come obiettivo quello di aggregare un gruppo squadra eterogeneo che comprendesse fasce di età non contemplate dai campionati giovanili Fipav e comprendesse anche un fuoriquota.

L’obiettivo è stato raggiunto perché ai ragazzi giovani e giovanissimi che stavano già disputando il Campionato Under 14 (anche loro arrivati in semifinale Fipav) si sono aggiunti altri elementi 2007 tra cui alcuni del gruppo 1° Divisione. La squadra ha primeggiato per tutto il Campionato e soltanto nella gara di semifinale ha perso l’abituale fluidità, complice anche l’infortunio di Avantaggiato.

Comunque i ragazzi, alcuni alle prime uscite in gare ufficiali di Campionato, hanno maturato la loro bella esperienza e rafforzato le motivazioni; quanto basta quindi per essere momentaneamente soddisfatti della stagione, aver consolidato un bel gruppo di giovanissimi ed rimanere in attesa della prossima stagione dove il loro percorso tecnico sarà sicuramente più coinvolgente.

Naturalmente auguriamo a tutti una buona estate ed a quei ragazzi che in estate stanno giocando sui campi di beach Volley diciamo : “Vi invitiamo a Settembre a venire a provare la Pallavolo Indoor, ve ne innamorerete”.

Volley Ladispoli