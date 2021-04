Flavia Servizi rende noto si è verificato un nuovo guasto nell’acquedotto comunale in via Fiume angolo via Venezia e, per consentire la riparazione, il flusso idrico è stato interrotto (le via interessate, nel tratto compreso tra viale Italia e via Flavia, sono via la Spezia, via Palermo, via Fiume, via Venezia).

Sul luogo sono già al lavori i tecnici di Flavia Servizi.