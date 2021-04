Terza agorà di artisti al Cena di Cerveteri per i nuovi murales - Terzo Binario News

“Terza fantastica Agorà di artisti allo storico istituto Giovanni Cena di Cerveteri che si è rifatto il look con la realizzazione di nuovi murales.

Grazie al Promotore del progetto Donato Ciccone e soprattutto alla passione, dedizione e disponibilità degli artisti: Antonella Pirozzi Francesca R. Carrozzo Francesca Tarantino Monica Marra Neviana Sica Pamela Alfieri Stefania Paolucci Stefania Tartaglione Alessio Gazzola Andrea Puca Claudio Belleggia Vincenzo Cesetti che hanno donato la loro arte per la comunità scolastica.

Ricordiamo che il progetto è a costo zero per la scuola ed il comune, perciò ringraziamo tutti i genitori che ci stanno aiutando con una piccola donazione.

Grazie a tutti gli amici commercianti che da tempo mi stanno aiutando in questo magnifico sogno. In particolare modo all’edilizia Conte che ci ha messo a disposizione materiali, recupero vernici e supporto tecnico.

A Simone Campoli di Dolci incontri per la colazione, a Valentina Gambino di Forno ArteFarina per la pizza, a Stefano Massimi dell’angolo del Caffè per il pranzo.

Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico Vincenzo Colucci e alla disponibilità delle onnipresenti vice Maria Termini e Emilia Mameli per la fiducia riposta nei miei confronti.

Grazie al supporto e al contributo importante delle insegnanti.

Il progetto continua nei prossimi giorni anche con l’interazione degli studenti. E a seguire saranno riqualificati anche i plessi Montessori e Consalvi. Grazie Infinite a Pietro De Santis per le riprese video aeree PARTECIPA anche tu con una piccola donazione https://www.gofundme.com/f/coloriamo-la-nostra-citt-scuola?utm_source=messenger&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf+share-flow-1