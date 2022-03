Terremoto Santa Marinella, Gaetani e Befani: "No al giustizialismo, bene il consiglio del 31 marzo" - Terzo Binario News

“Confermiamo il nostro impegno a favore della Città e dei cittadini e confidiamo nell’opera solerte e rapida della magistratura per l’accertamento della verità dei fatti.

Prendiamo le distanze da ogni forma di giustizialismo, troppo spesso a senso unico e soltanto di facciata.

Riteniamo invece debba prevalere il garantismo, anche come difesa dei cittadini e delle Istituzioni.

Sottolineiamo come questo ultimo anno dì amministrazione

sarà importantissimo per concludere i progetti già in esecuzione e per portare avanti quelli che verranno sottoposti al vaglio per usufruire dei finanziamenti legati al PNRR.

Ringraziamo il Sindaco Pietro Tidei per la sollecita e necessaria convocazione di un consiglio comunale straordinario previsto per il prossimo 31 marzo”.

Roberta Gaetani, assessore

Patrizia Befani, consigliere comunale