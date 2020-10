Terremoto al Santa Marinella 1947: Dominici lascia, ecco Salipante - Terzo Binario News

Il terremoto vero è in casa Santa Marinella 1947: vittima (indiretta) del Covid Gabriele Dominici che per paura di un contagio potenziale lascia la squadra, subito affidata a Nicola Salipante.

Il lavoro che svolge il mister uscente non gli consente di ammalarsi di Coronavirus e, dopo i casi riscontrati nella squadra rossoblù, che hanno causato il rinvio delle gare con Tolfa e Passoscuro, preferisce farsi da parte ed evitare rischi per la salute. Un dispiacere ovviamente per lui.

“Sono addolorato e per motivi diversi – spiega Dominici – intanto per l’attaccamento verso questi colori, per il gran bel gruppo che avevamo allestito io, lo staff tecnico, i calciatori e per i dirigenti che mi hanno voluto fortemente alla guida di questa squadra. È stata una scelta sofferta ma dovuta, anche se il cuore è ancora lì con i ragazzi. Auguro alla squadra e ai dirigenti le migliori fortune sportive, continuerò a seguirli come ho sempre fatto e ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato in questi mesi e in questi tremendi giorni>.

Nessun dissidio e una compagine lasciata mentre stava facendo intravedere spunti interessanti. Questa l’eredità che raccoglie un entusiasta Nicola Salipante. Per il mister civitavecchiese non è la prima volta sulla panchina rossoblù, visto che il salto in Promozione dalla Prima Categoria è avvenuto nella stagione 2016-2017 dopodiché le strade si sono divise ma solo per cause di forza maggiore e senza alcuna frattura. “Con la 1947 il discorso non si è mai interrotto – confessa Salipante – iniziato con la vittoria del campionato di Prima e poi soltanto sospeso>. Giovedì sera il contatto e subito l’accordo, facilitato dal Cerveteri che ha lasciato andare Salipante, sebbene ricoprisse un compito dirigenziale per il sodalizio cerite. “Rincontrarsi fa piacere, anche se non ho ancora diretto gli allenamenti per ragioni di opportunità e di tempi. Per ora la squadra passerà da qualche giorno di autogestione, poi domani sarò in panchina se il tesseramento dovesse andare a buon fine. In questa fase non intendo toccare nulla dell’ottimo lavoro svolto da Gabriele Dominici, con il qualche cercherò di parlare al più presto>. Si parte praticamente da un foglio bianco, visto che “dal vivo la squadra non l’ho mai vista. Conosco però i nomi ed è un undici interessante, all’altezza della categoria>. Solo che Salipante torna in panchina proprio nella stagione con maggiori incognite: “L’annata è particolare, fra stop e rinvii. Sono reduce dalla delusione con la Csl dell’anno scorso, mi volevo rimettere in pista e sono contento di questa opportunità. Ringrazio il Cerveteri per avermi lasciato andare, per l’accoglienza bellissima e perfetta che ho trovato in verdazzurro>. Sull’assetto tattico per adesso non c’è nulla di deciso: “Prima di scegliere un modulo vorrei aspettare. Intanto con la Sorianese, per semplicità, si giocherà come sempre. Poi adatterà il modulo in base alle caratteristiche dei giocatori>. A proposito di Sorianese, uno sguardo al primo avversario da affrontare al Tamagnini: “La compagine cimina è ostica, viene dalla Prima ma presenta valori importanti e giocatori di livello con Mechilli in attacco e Ingrosso in mezzo> la conclusione di Nicola Salipante.

Infine dal sodalizio fanno sapere che lo staff tecnico di supporto a Salipante rimane invariato: “La parte atletica sarà seguita dal preparatore atletico Antonio Orlandi, mentre i portieri saranno allenati sempre dall’ex portiere santamarinellese Fabio Giustiniani> concludono dal sodalizio rossoblù.