Terremoto a Tolfa: Pacenza esonerato - Terzo Binario News

Terremoto biancorosso a Tolfa: Andrea Pacenza non è più l’allenatore della compagine collinare. Lo annuncia la società attraverso una dichiarazione di poche righe.

“La asd Tolfa calcio comunica che, in data 14 dicembre, in seguito alla riunione del Consiglio Direttivo , all’unanimità, si è deliberato di esonerare dall’incarico di tecnico della squadra di promozione il signor Andrea Pacenza; la società lo ringrazia per il lavoro svolto in questi ultimi anni alla guida dapprima della squadra juniores e poi della Prima squadra.

La società e l’allenatore purtroppo non hanno più le stesse vedute, quindi all’unanimità si è deciso di dare inizio ad un nuovo ciclo” firmato Tolfa calcio.

Appunto, un fulmine a ciel sereno, perché sembrava che il rapporto fra l’ex giocatore e attuale tecnico tolfetano e il sodalizio collinare sembrava destinato a durare a lungo.

Preso atto di quanto avvenuto, Pacenza resta grato alla compagine del paese per quanto fatto: «Confermo che si tratta di una divergenza di vedute – spiega l’ormai ex allenatore – che di fatto è diventata incolmabile, sebbene a questo sodalizio sia attaccato in maniera viscerale.

In seguito a un confronto avuto con la dirigenza, mi è stata comunicata la decisione che è stata assunta». Poi il percorso a ritroso nel tempo, per tracciare un bilancio sul tempo trascorso seduto sulla panchina biancorossa: «Sono partito da allenatore della Juniores, cercando di dare ai ragazzi un modello da seguire, un’impronta con cui distinguersi. Lo stesso è capitato in prima squadra, riuscendo a ricreare “l’ambiente Tolfa” che ha sempre contraddistinto questa squadra. L’anno sembravamo destinati a una salvezza sofferta e invece si è sfiorata la corsa all’Eccellenza: tutti motivi per cui, giocatori, staff, società e ambiente possono andare orgogliosi».

E adesso, con la stagione che non si sa neanche se e come terminerà? «Mi rimetterò a studiare, mi interessa fare formazione e a questo mi dedicherò nei prossimi mesi. Così se in estate dovesse arrivare una proposta interessante, potrei mettere in pratica le nozioni acquisite. Auguro il meglio possibile a colui che mi sostituirà» la conclusione di Andrea Pacenza.

A proposito dell’avvicendamento, per la panchina si fanno i nomi di Daniele Fracassa e Riccardo Sperduti.