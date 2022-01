Termosifoni freddi al Mattei, sindaco e preside: “Problema risolto il giorno stesso, nessuna strumentalizzazione politica sui ragazzi” - Terzo Binario News

La Dirigenza Scolastica: “Partiti politici non entrino nel mondo scuola. Proficuo il rapporto istituzionale con gli enti preposti”

“L’Istituto Superiore Enrico Mattei di Cerveteri è un polo d’eccellenza del territorio.

Alla già ricca offerta formativa presente che comprende i Licei Scientifico e Linguistico, l’Istituto Tecnico e Economico RIM e SIA, ovvero Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, l’Istituto Professionale Turistico e il neonato corso serale ad indirizzo professionale, l’unico di questo tipo in tutto il territorio, il Mattei infatti sta puntando in maniera sempre più convinta sull’innovazione tecnologica STEM – Scienze Tecnologia Ingegneria e Matematica.

Il tutto in perfetta linea con le prospettive occupazionali dei prossimi dieci anni dettati dall’UE. Spiace pertanto leggere sulla stampa articoli di forze politiche marginali che anziché tentare un dialogo utile e costruttivo preferiscono raccontare menzogne e cose non corrispondenti alla realtà, strumentalizzando un mondo come quello della scuola che deve rimanere estraneo agli scontri partitici”.

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

In queste ore infatti sui social media locali è apparso un comunicato stampa di un gruppo politico minoritario che ha accusato l’Amministrazione comunale di Cerveteri di disinteresse relativamente il non funzionamento dei termosifoni nella mattinata di lunedì 10 gennaio.

Anche in questa occasione, diversamente da quanto letto sulla stampa, congiuntamente con la Dirigenza scolastica il Sindaco di Cerveteri Pascucci si è attivato chiamando personalmente il Dirigente della Città Metropolitana Ing. Claudio Dello Vicario, il quale si è immediatamente assicurato che l’impianto ripartisse prontamente. Cosa che è puntualmente avvenuta, la mattina stessa, intorno alle ore 09:30.

Inoltre, nei prossimi giorni, su segnalazione dell’Istituto, saranno realizzati i lavori per il ripristino della recinzione perimetrale dell’Istituto che il Sindaco Pascucci ha fatto finanziare dalla Città Metropolitana.

“Ringrazio il Sindaco Alessio Pascucci per essersi prontamente attivato sia per risolvere la problematica dei termosifoni sia per aver garantito immediato sostegno alle preoccupazioni avanzate dagli studenti sul tema dell’emergenza sanitaria in corso provvedendo a far giungere una fornitura davvero ingente di mascherine FFP2, più che mai importanti in un momento come questo – dichiara il Dirigente Scolastico Professor Roberto Mondelli – come sempre, il nostro Istituto e tutto il personale lavorano congiuntamente con gli organi di competenza solo ed esclusivamente per il bene dei nostri studenti e auspichiamo che in futuro non si verifichino più intromissioni o strumentalizzazioni politiche da parte di nessun movimento. La scuola nasce apolitica e come tale deve rimanere”.

“Ci tengo a ringraziare i rappresentanti degli studenti dell’Enrico Mattei per le puntuali segnalazioni che sempre mi sottopongono, così come rinnovo il mio ringraziamento al Dirigente Scolastico e a tutto il corpo docente, sempre pronti e disponibili alla collaborazione per la risoluzione dei problemi del quotidiano – conclude il Sindaco Alessio Pascucci – allo stesso tempo, ringrazio il Dirigente della Città Metropolitana Ing. Claudio Dello Vicario, ancora una volta attento alle necessità e alle esigenze del territorio e dell’Istituto Superiore di Cerveteri. Dispiace che in prossimità delle elezioni, alcune forze politiche per farsi pubblicità non lesinino dallo strumentalizzare i nostri ragazzi e la nostra scuola che invece deve rimanere fuori dalle beghe politiche. Da Sindaco della città e da Consigliere della Città Metropolitana, in questo mandato come esponente della maggioranza, continuerò a lavorare e a tenere sempre alta l’attenzione sull’Istituto della nostra città, che ogni giorno ospita oltre 1200 persone tra studenti, docenti e personale”.