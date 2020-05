Termometri a distanza e saturimetri per la Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Asl Roma 4 oggi in arrivo i termometri a distanza e i saturimetri per gli ospedali e per tutte le sedi distrettuali.

Previsto l’arrivo in giornata in farmacia dove il dr. Guaglianone provvedera’ a consegnarli secondo i fabbisogni che sono stati inviati al provveditorato.

Nello specifico saranno consegnati 154 saturimetri e 52 termometri per i distretti.

80 saturimetri per i due ospedali di Civitavecchia e Bracciano (di cui 20 sono dedicati alla medicina)

Prevista una riunione della task force aziendale per le modalità di effettuazione dei test sierologici.