Terminato l’ampliamento del cimitero comunale di Canale Monterano - Terzo Binario News

“Con il periodo dedicato al ricordo dei Defunti arrivano a compimento anche i lavori per l’ampliamento del cimitero comunale, che adesso potrà contare su 80 nuovi loculi e 25 posti a terra in più.

I lavori, per complessivi 137.000 euro, non hanno pesato sulle tasche dei cittadini poiché realizzati in project financing e hanno permesso di risolvere il problema dell’esaurimento del cimitero comunale in loc. “La Piana”, sia per quanto riguarda i loculi che i posti a terra.

“Il progetto – spiega l’Ass. ai Lavori Pubblici, Andrea Magagnini – ha interessato una zona libera del Nuovo Cimitero, che ha ospitato il nuovo blocco da 80 loculi disposti su 4 fila. In più, poco vicino, sempre a costo zero, siamo riusciti a ricavare una nuova area per i posti a terra, che potrà ospitare circa 25 sepolture.

La vendita dei nuovi loculi è già iniziata (3482341345, il numero telefonico per le informazioni a riguardo) con l’apprezzamento dei cittadini sia per la qualità di quanto realizzato che dei prezzi, inferiori a quelli medi di mercato. Tutto questo con buona pace dei familiari che, sia pure nel dolore della perdita, vedono accolti i loro cari in una struttura adeguata ed esteticamente apprezzabile.”

“Al nostro insediamento – conferma il Sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli – abbiamo trovato il Cimitero praticamente esaurito e zero risorse accantonate per fare i lavori. Siamo quindi dovuti ricorrere a questo strumento di finanza pubblico-privata, che sta ormai prendendo piede in quasi tutti i Comuni, per un lavoro importante e strategico.

Con l’approvazione del nuovo Regolamento Comunale e la realizzazione di loculi e posti a terra mettiamo a segno due dei tre obiettivi che c’eravamo dati sul cimitero comunale e adesso potremo concentrarci sul terzo, che è la riqualificazione dell’illuminazione votiva e dell’impianto elettrico della struttura, che presenta notevoli problemi e sul quale lavoreremo nei prossimi mesi e fino alle elezioni della Primavera prossima.”

Alessandro Bettarelli