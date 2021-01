Tentato omicidio in via Diomede Marvasi: anziano accoltellato, arrestato 44enne - Terzo Binario News

Tentato omicidio: con questa accusa è stato arrestato un 44enne iracheno, senza fissa dimora. Alle 10,45 di martedì 5 gennaio, in via Diomede Marvasi, con un coltello ha raggiunto un altro clochard, un 78enne italiano, al collo e all’addome. La lite, per futili motivi, è divampata davanti a una struttura d’accoglienza.

Le ferite, secondo quanto riferito, sono stati lievi, comunque l’anziano è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’Aurelia Hospital. Sul posto gli agenti del commissariato Aurelio e del Reparto Volanti.

c.b.