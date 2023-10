Tentato omicidio a Roma: accoltellano l'amico "per scherzo" • Terzo Binario News

Fermo convalidato per due colombiani, di 25 e 27 anni. Soccorso in codice rosso un 39enne peruviano

Due colombiani, di 25 e 27 anni, sottoposti a fermo di indiziato di delitto (misura poi convalidata) con l’accusa di tentato omicidio in concorso. Un peruviano di 39 anni, accoltellato, trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Nel mezzo un racconto che naviga tra una prima versione che non regge e la realtà dei fatti che, invece, presenta un’altra storia.

Tutto ha inizio il 13 ottobre in via Todi. Sul posto – intorno le 22,30 – giungono le Volanti della Polizia. A terra c’è il 39enne: ha delle ferite d’arma da taglio. Accanto a lui i due colombiani, i quali spiegano che poco prima tre individui avrebbero ferito il peruviano per un cellulare.

Gli investigatori del commissariato Trevi, però, intendono vederci chiaro. E così viene fuori che i tre sudamericani si trovavano in un appartamento, ubriachi. Fino a quando il 25enne e il 27enne avrebbero accoltellato l’amico per “scherzo”. Recuperata l’arma: un coltello da cucina.