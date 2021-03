Tentato colpo al Pewex in via di Grotta Perfetta - Terzo Binario News

Tentato colpo al supermercato Pewex in in via di Grotta Perfetta. Il tutto è accaduto intorno alle 2,30 di domenica 21 marzo.

Alcuni residenti hanno sentito rumori: era un furgone cassonato che sta colpendo la serranda dell’esercizio commerciale.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti del commissariato Colombo. I banditi, secondo quanto appreso, hanno abbandonato il furgone e sono scappati a bordo di un’auto. Rilievi affidati alla Polizia scientifica.