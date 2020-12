Tentata rapina in villa e spari: serata movimentata in provincia di Roma - Terzo Binario News

Tentata rapina in villa e spari: serata movimentata in provincia di Roma, a Segni. È quanto accaduto mercoledì 2 dicembre all’ora di cena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, cinque individui (che avevano accento dell’Europa dell’Est, come precisato dalle testimonianze raccolte) hanno sfondato una porta finestra mentre all’interno dell’abitazione quattro persone stavano cenando.

I rumori hanno catturato l’attenzione del vicino, che è uscito e che ha visto i malviventi, uno dei quali ha sparato un colpo di pistola che ha infranto la porta finestra: nessuno è rimasto ferito. Successivamente, la proprietaria di casa – una 57enne – allertata dal trambusto ha impugnato la pistola (detenuta regolarmente) e ha fatto fuoco due volte, probabilmente a scopo intimidatorio.

Sulla vicenda indagano i militari di Colleferro.