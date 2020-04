Tentata rapina in canonica, sacerdote colpito al volto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Hanno tentato una rapina alla canonica di pertinenza della parrocchia Sant’Antonio da Padova: è successo alle 21 di venerdì 10 aprile in via Sodano, zona Pavona. Tre individui – tra i 20 e 25 anni, con il volto coperto dalla sciarpa – si sono avvicinati al citofono, chiedendo aiuto e affermando di essere in gravi difficoltà.

A quel punto, un sacerdote si è avvicinato ed è stato minacciato verbalmente: il parroco, alla richiesta di soldi, ha risposto negativamente. I balordi, allora, hanno scavalcato il cancello ma a farli desistere è stato l’arrivo di altre persone dalla canonica.

I malviventi sono scappati e nel fuggire un prete colombiano di 34 anni è stato ferito al volto: l’uomo è stato trasportato in codice giallo per una sospetta frattura al setto nasale.

Indaga la Polizia.