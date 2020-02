Tentata rapina al supermercato, i carabinieri arrestano un georgiano a Santa Marinella - Terzo Binario News

Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 49enne georgiano, in Italia senza fissa dimora, per il reato di tentata rapina.

In particolare l’individuo si era appostato all’esterno di un supermercato nel centro abitato di Santa Marinella per cercare la vittima e il momento appropriato in cui agire. Infatti lo straniero si è avvicinato alle spalle di una donna e, dopo averla immobilizzata, ha tentato di prelevare il suo portafoglio che aveva riposto in una tasca del giaccone. La donna ha iniziato a urlare e a dimenarsi tanto che la sua reazione ha probabilmente ha sorpreso l’aggressore, facendolo desistere dal suo intento criminoso, dandosi alla fuga. I militari della Stazione Carabinieri di Santa Marinella, che si trovavano nei pressi dell’attività commerciale, richiamati dalle urla della donna, sono immediatamente intervenuti sul posto e dopo una breve ricerca hanno individuato e bloccato l’uomo che stava cercando di nascondersi nelle vie adiacenti. La donna non ha riportato alcuna lesione e l’individuo, al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto per il reato di tentata rapina ed è stato successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.