Tentano estorsione a ristoratore: lui li respinge, loro si rifanno sui mandanti - Terzo Binario News

I carabinieri della Compagnia di Ostia, al termine di articolata attività di indagine coordinata da PM del pool della Procura della Repubblica di Roma che tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, hanno arrestato due uomini romani, dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per tentata estorsione.

Le indagini hanno consentito di accertare che i due malfattori, entrambi sulla cinquantina e già noti alle forze dell’ordine, erano stati “ingaggiati” per recuperate un presunto credito di oltre 220mila euro, vantato da due commercianti nei confronti di un ristoratore. Nonostante le reiterate minacce rivolte alla vittima, anche con l’uso di una pistola, i due non sono però riusciti a portare al termine il compito di farsi consegnare il denaro vantato.

I due indagati, a questo punto, pur non avendo portato a termine il loro “lavoro” di recupero del credito, hanno deciso che i due mandanti avrebbero comunque dovuto “rimborsarli” per il tempo loro dedicato. I 2 commercianti che avevano cercato di recuperare il credito vantato in questa maniera, pertanto, si sono così trovati a dover rispondere in prima persona alle pressanti richieste estorsive dei propri “dipendenti” incaricati. L

Le denunce presentate ai carabinieri hanno fatto scattare le indagini che hanno portato questa mattina a porre la parola fine alla poco proficua carriera dei due delinquenti che sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.