Tentano di scappare a bordo di un'auto rubata a Ladispoli: denunciati - Terzo Binario News

La vettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario

Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati e per la verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero due cittadini romeni, entrambi con precedenti, per resistenza e minacce a P.U., ricettazione e mancata osservanza delle restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria.

In particolare, la scorsa notte, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha controllato

un’auto con a bordo due persone che stava percorrendo l’Aurelia in località

Torrimpietra. I due, in particolare stato di agitazione, al fine di sottrarsi al controllo, hanno

spintonato i militari che prontamente li hanno bloccati.

Dai successivi accertamenti è risultato che il veicolo era provento di un furto messo a

segno a Ladispoli nel pomeriggio precedente. L’auto è stata restituita al legittimo

proprietario. I due cittadini romeni sono stati anche sanzionati per essere stati sorpresi fuori dalla loro abitazione senza giustificato motivo, in violazione al d.l. 19/2020 riguardante l’attuale

emergenza sanitaria.