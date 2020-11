Tenta furto in appartamento, nella fuga colpisce proprietario di casa: arrestato a Casal Bruciato - Terzo Binario News

T.G., georgiano di 38 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti intervenuti in via Cipriano Facchinetti per una segnalazione di furto.

Sul posto, i poliziotti hanno accertato che, poco prima, lo straniero era stato sorpreso, insieme ad un complice riuscito a scappare, dal proprietario dell’appartamento. Durante il tentativo di fuggire, il 38enne aveva colpito la vittima mentre tentata di trattenerlo.

Bloccato dagli agenti, lo straniero è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per rapina.