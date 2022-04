Tennis serie D maschile, all'Aureliano di Santa Marinella grande domenica di sport - Terzo Binario News

Grande giornata di sport e tennis domenica scorsa al circolo Tennis Club di Santa Marinella.

Dopo la vigilia di un sabato da tregenda con venti e piogge torrenziali, alle 10 di una domenica mattina fredda ed incerta , con grande sforzo organizzativo dell’intero staff Aureliano,i campi in terra battuta del complesso di Via Aurelia sono stati asciugati e ripristinati per dar vita alla seconda giornata della serie D1 maschile che ha contrapposto la squadra di casa contro il Verde Roma, gara valevole per la volata finale ai play off promozione.

Inizia benissimo la sequenza degli incontri con le vittorie di Mariani contro un 2.7 per 60 63 e di Egidi contro un 3.3 per 60 61. Sconfitta per il giovanissimo Mattia Persi ed impresa del maestro Marco Pantoni che da capitano porta un punto decisivo per andare 3/1.

Nella sfida pomeridiana dei doppi, un doppio ciascuno con la vittoria di Egidi/Mariani e L’Aureliano vince 4/2 .

Davanti a numerosi tifosi, accorsi ad incitare i maestri di casa, si è registrata l’ennesima giornata di tennis ad alti livelli, confermando l’oramai consolidata formula dello sport per tutti in un contesto accogliente e familiare.

Adesso maestri, staff, collaboratori sono tutti concentrati alla prossima giornata fuori casa dove un risultato positivo aprirebbe le porte ai meritatissimi play off .