Tennis, Berrettini e Sinner pronti alla battaglia di Melbourne - Terzo Binario News

La nuova stagione del tennis mondiale è già partita con il primo torneo del 2022 che in Australia vede tutti i migliori giocatori (o quasi) impegnati nelle sfide dell’ATP Cup, l’evento a squadre organizzato dall’Association of Tennis Professionals giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Ventiquattro sono le nazioni che prendono parte a questa manifestazione, tra cui l’Italia che nel continente australiano è presente con tutti i suoi top player, tra cui Matteo Berrettini e Jannik Sinner (rispettivamente numero 7 e 10 nel ranking ATP), oltre ai vari Lorenzo Sonego , Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Una stagione decisiva per Berrettini e Sinner

I due tennisti azzurri della top ten mondiale si sono trasferiti in Australia poche settimane dopo la fine della stagione 2021 (che li aveva visti protagonisti anche nelle ATP Finals di Torino) per allenarsi insieme, come detto, in vista dell’ATP Cup, il torneo di tennis a squadre maschili che si disputa proprio prima dell’Australian Open e che nel 2021 ha visto l’Italia perdere in finale (2-0) contro la Russia. Berrettini e Sinner, dunque, sfrutteranno la parentesi dell’ATP Cup per prepararsi al meglio in vista del primo Slam della nuova stagione che vede i due atleti azzurri nella top ten dei favoriti secondo gli analisti delle quote tennis come Betway e tra i più attesi dal pubblico.

L’ultima annata è stata semplicemente straordinaria per i colori azzurri. Se Berrettini si è ormai confermato come uno dei migliori tennisti del circuito ATP (guadagnando tre posizioni rispetto al ranking 2020), Sinner – oggi decimo al mondo – ha scalato ben ventisette gradini rispetto alla sua precedente posizione nella classifica ATP (nessuno come lui tra i primi dieci). Il 2021 ha visto il tennista di San Candido vincere cinque tornei, quattro singolari e un doppio: a febbraio è arrivata la vittoria nel 250 di Great Ocean Road Open a Melbourne, mentre a luglio quella nel doppio di Atlanta con l’americao Reilly Opelka. Ad agosto ecco l’importante affermazione al 500 del Washington Open mentre in autunno ecco i successi di Sofia e Anversa.

Anche per Berrettini il 2021, come noto, è stato un anno tutto da ricordare. Solo due sono stati i successi della stagione per il tennista romano (il 250 di Belgrado e lo storico Queen’s Club Championships di Londra) che però è arrivato a giocarsi anche la finale del Masters 1000 di Madrid, i quarti di finale del Roland Garros e US Open (torneo dove aveva già conquistato la semifinale due anni prima ), senza dimenticare la finalissima di Wimbledon persa contro il campione e numero uno al mondo Novak Djokovic .

Buoni propositi per il 2022

Gli appassionati del tennis e tutti i tifosi italiani sperano in un nuovo anno di successi per Sinner, Berrettini e compagni. A cominciare dai quattro appuntamenti dello Slam dove tutti gli addetti ai lavori auspicano di rivedere un azzurro ancora una volta in finale, per finire con il più importante torneo di tennis che viene organizzato in Italia, il Masters 1000 di Roma , competizione che non viene vinta da un italiano dal 1976 (l’ultimo a vincere fu Adriano Panatta).

I presupposti per una stagione memorabile ci sono tutti. Non resta che attendere lo svolgimento dei primi tornei del 2022 e incrociare le dita per le sorti dei nostri beniamini.