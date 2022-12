Tendenze 2023: tutti gli imperdibili trend per iniziare il nuovo anno • Terzo Binario News

La fine del 2022 è molto vicina e questo significa una cosa sola: non solo nuovi propositi ma anche trend completamente nuovi in vista del 2023.

È arrivato, quindi, quel momento dell’anno in cui è quasi d’obbligo andare a capire quali saranno le tendenze che caratterizzeranno i prossimi 365 giorni.

Qui ve ne daremo un assaggio da vari punti di vista.

Tendenze moda 2023: attenzione a paillettes e monocromo

Il 2023 dovrà essere un anno completamente nuovo, all’insegna della gioia, della spensieratezza e della luminosità, sia d’animo che esteriore. Ecco perché già a partire da questo autunno, ma anche nel corso di tutto l’inverno 2023 sarà possibile vestire le famose pailettes non solo di sera, ma anche di giorno, grazie ad una serie di abiti luccicanti, top dai colori brillanti e stivali finemente decorati. E cosa dire degli abiti abbinati a pantaloni, scarpe e accessori tutti del medesimo colore? Perché il monocromo sarà uno dei trend principali nell’abito della moda 2023. Tutti vestiti di un solo colore dalla testa ai piedi. Il problema è capire quale tonalità sarà la prediletta per il prossimo anno.

Le grandi case di moda, per ora, stanno lasciando spazio a sfumature calde. Ecco perché l’arancione, specialmente nella sua tonalità tramonto, è molto usato. Ma c’è da scommettere che questo lascerà presto il palcoscenico al fucsia elettrico. Infine occhio a rosso lacca e marrone, altrettanto apprezzati dai migliori brand del settore. Tra gli accessori, invece, torna di moda a sorpresa la borsa a mezzaluna o a banana. E per le scarpe? Stivali al ginocchio o corti ma altissimi con platform esagerati.

Tendenze capelli 2023: ecco i tagli e i colori preferiti

In fatto di capelli, invece, i migliori hair stylists hanno deciso di riportare alla ribalta la frangia laterale, un mix perfetto tra una frangetta a tenda o dritta, che è già stata portata sul red carpet da star del calibro di Dua Lipa. Ma se la frangia non fa per voi, esiste sempre la scelta dei capelli scalati, che rappresentano anch’essi un ritorno dal passato recente. Infine, attenzione al mullet. No, non stiamo parlando di quello terribile che andava di moda 40 anni fa, bensì di quello molto più elegante da abbinare ad una frangetta smussata. Non passeranno di moda, invece, specialmente per il periodo invernale, le famose onde naturali o i capelli ricci, magari con l’aggiunta di qualche treccia ai lati. Meno visibili nel 2023, invece, code e chignon.

A livello di colorazione, invece, è fondamentale una premessa. Tingersi i capelli, infatti, non è uno scherzo ed è un’attività che richiede l’uso di prodotti di alta qualità, in modo da non rovinare né il colore né la robustezza dei capelli. In questo caso, quindi, sarebbe utile investire in degli specifici prodotti per capelli colorati, come quelli che migliorano la tonalità, affidandosi anche ad alcune piattaforme online, che presentano una vasta gamma di alternative. Tra i colori che tornano di moda ci sono quelli biondi, specialmente se dorati caldi o con sfumature di tonalità mogano. Non mancano sfumature tendenti a lilla, al rosa o al rosso fuoco acceso. Chi, invece, si vuole mantenere sul castano, può sicuramente optare per il color rame, che sta già spopolando in questa prima parte di inverno, specialmente sui social media.

Tendenze arredamento 2023: addio al minimal

Sull’arredamento è prevista una vera e propria rivoluzione basata sulle tendenze 2023. Tra queste c’è la volontà di dare una continuità tra spazi interni ed esterni della propria casa. Una filosofia che condanna il minimal, piuttosto freddo, e lascia spazio a colori degli arredi completamente all’opposto del bianco o del grigio, come oro e ottone, o anche il colore Pantone dell’anno. I materiali saranno molto più lavorati e complessi, a volte persino opulenti. Ma non solo lusso e vizio, bensì anche un’occhio al mondo green, con uso di materie prime naturali e una verniciatura color verde, che ci permetterà di far sembrare le nostre case un giardino coperto.

Le previsioni sulla moda 2023, poi, mostrano un ritorno di linee morbide, curve e affusolate, con colori naturali, tra cui il rosso mattone o il lavanda, che regala quel senso di relax agli occhi degli inquilini e degli ospiti. L’internal design in generale, quindi, sarà composto di elementi cardine per tutte le aree della propria casa, come divani e poltrone, queste ultime anche di tipo sospeso e realizzate in legno.