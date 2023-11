Tempesta Ciaran mette in ginocchio l'Italia, sale a tre il bilancio dei morti in Toscana • Terzo Binario News

Continua l’ondata di maltempo su gran parte dell’Italia.

La situazione è particolarmente critica in Toscana dove giovedì sono morte tre persone. Il presidente Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è in contatto con il governo per quello nazionale. Su alcuni fiumi il livello dell’acqua è in calo ma la piena dell’Arno è attesa dopo le 12. In Veneto una persona è dispersa: si tratta di un vigile del fuoco che, fuori servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda di un torrente ed è caduto in acqua tra Puos d’Alpago e Bastia (Belluno).

Crolla la palestra in una scuola in provincia di Campobasso

A Cascalenda (Campobasso) il vento ha devastato la palestra di una scuola elementare. Una parete è crollata sotto la forza delle raffiche che hanno superato i 140 chilometri orari. “Danni ingenti su tutto il territorio”, dichiara il sindaco Sabrina Lallitto chiedendo ai cittadini di fare la massima attenzione. Ci sono tegole in bilico e cornicioni pericolanti oltre a diversi alberi sradicati che invadono le carreggiate. Le scuole restano chiuse. “Stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato d’emergenza”, aggiunge il sindaco.

In Toscana tre persone disperse nel Fiorentino

Al bilancio delle tre vittime per il maltempo in Toscana si aggiungono tre dispersi. Lo ha precisato il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile, Luigi D’Angelo. Non si hanno notizie di due coniugi a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, “che percorrevano un ponte risultato poi crollato” e di una persona a Campi Bisanzio che, “si è allontanata con la sua auto ed è data per dispersa”.

Fonte, TGCOM24