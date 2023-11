Tempesta Ciaran flagella l'Italia: un morto in Toscana e un disperso in Veneto • Terzo Binario News

Ha già causato cinque morti in Europa, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio, ed ora è arrivata in Italia, dove si contano un morto in Toscana ed un disperso in Veneto: la tempesta Ciaran visiterà il nostro Paese almeno fino a domenica, con piogge e vento forte. Ecco i primi aggiornamenti in tempo reale

UN MORTO IN TOSCANA

Tragedia nella serata di oggi, 2 novembre, a Montemurlo dove un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra di una casa in via Riva, nella frazione di Bagnolo.

L’uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I soccorritori ipotizzano che l’anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato ma solo un esame più approfondito chiarirà le cause del decesso, che potrebbero anche essere legate ad un malore sovvenuto nell’emergenza.

UN DISPERSO PER IL MALTEMPO IN VENETO

C’è un disperso in Veneto a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo nella regione. Lo fanno sapere fonti della Regione. Si tratta di un vigile del fuoco che, fuori servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda di un torrente, nel Bellunese. L’uomo sarebbe scivolato, finendo nel corso d’acqua ingrossato dalle piogge, nella zona tra Puos d’Alpago e Bastia. Sono in corso le sue ricerche da parte dei vigili del fuoco.

foto, Ansa.it