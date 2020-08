Temi scottanti a ‘Caffeina 2020’, intervista al ministro Lamorgese - Terzo Binario News

La responsabile del dicastero degli Interni ha risposto alle domande del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio

Intervista al ministro Luciana Lamorgese l’altra sera a ‘Caffeina 2020’, in occasione della quale sono stati toccati temi scottanti dell’attualità italiana. La titolare del dicastero degli Interni è arriva al Castello di Santa Severa in occasione della manifestazione estiva per l’attesa intervista curata da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.

La gestione del lockdown, le conseguenze sociali e sull’ordine pubblico dell’epidemia da Coronavirus, le migrazioni e l’emergenza che esse creano al confine italiano di Lampedusa, i rapporti internazionali e lo scenario europeo e il coordinamento con i ministri degli interni dei paesi dell’Unione europea, i fatti di cronaca relativi al caso delle forze dell’ordine e della caserma dei carabinieri di Piacenza: solo alcuni, questi, dei temi affrontati.