Tellaroli e Persiano su Concorsopoli: "A Bracciano Fdi non è estranea ai fatti" - Terzo Binario News

” La graduatoria del Comune di Allumiere continua a fare miracoli. Dopo i vari Comuni e la stessa Regione Lazio, anche il Comune di Bracciano, governato da una giunta a maggioranza di Fratelli d’Italia e Lega aveva attinto alla graduatoria, assumendo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato il 17 febbraio 2021.

Ma le particolarità non si fermano qui. Il Presidente della Commissione che ha partorito la graduatoria responsabile del personale di Allumiere Andrea Mori ha anche un incarico presso il Comune di Bracciano.

Andrea Mori, è stato nominato dal sindaco di Fratelli d’Italia Tondinelli, come Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Bracciano con il ruolo di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni che elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Se tali raccomandazioni, sono come quelle della prova preselettiva del concorso più chiacchierato dell’anno, che ha dato il posto fisso a tempo indeterminato principalmente a una sfilza di politici e portaborse assunti tra il Consiglio regionale del Lazio e una miriade di Comuni della provincia di Roma tra cui Bracciano, il sindaco di Bracciano può ritenersi fortunato.

Secondo quanto riportato dai media e alla luce delle nuove vicende sul fenomeno “concorsopoli”, oltre alla politica, sottoposta al vaglio degli inquirenti, ci sono anche i tre commissari d’esame, tra cui la posizione del dott. Andrea MORI.

Fratelli d’Italia che voleva mostrarsi come paladina della legalità, per garantire la massima trasparenza sulle procedure condotte per l’utilizzo della graduatoria del concorso del Comune di Allumiere ai fini delle assunzioni in Consiglio Regionale, non fa una bella figura e non può di certo ritenersi estranea dai fatti.

I Consiglieri comunali di minoranza di Bracciano, Tellaroli e Persiano, hanno presentato un’interrogazione urgente, portando alla luce le dinamiche della nomina di Andrea Mori e il coinvolgimento del partito della Meloni sul fenomeno “concorsopoli”, presso il lago di Bracciano”.

i consiglieri Marco Tellaroli e Alessandro Persiano