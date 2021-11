Telecamera installata alla 167 di Santa Severa, Angeletti: "Prevenzione contro i reati ambientali" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi, un’ulteriore telecamera di videosorveglianza è stata installata in località Santa Severa (zona 167), a controllo di una determinata area spesso oggetto di abbandono di rifiuti.

La finalità del dispositivo – afferma il cons. Roberto Angeletti – promotore dell’iniziativa (a costo zero) con l’appoggio del primo cittadino Tidei, è quella di prevenire i reati ambientali.

La telecamera fornirà H24 in tempo reale al personale preposto al controllo le immagini riprese, che saranno contestualmente videoregistrate dal sistema – prosegue Angeletti – per consentire successivamente, quando necessario, la ricostruzione degli eventi illeciti e l’identificazione degli autori dell’illecito ambientale, per i quali scatteranno le relative sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.

Ritengo utilissimo l’utilizzo della videosorveglianza – prosegue Angeletti – non solo per la prevenzione dei reati ambientali ma anche a supporto del controllo sul territorio in ausilio alle nostre forze dell’ordine.

Il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco TIDEI e l’impegno e la collaborazione della cittadinanza hanno consentito di raggiungere un’elevata percentuale di raccolta differenziata.

Purtroppo – conclude Angeletti – a causa di pochi incivili registriamo ancora, soprattutto in alcune zone, condotte per nulla virtuose che danno luogo a piccole discariche abusive che deturpano il territorio, ma che soprattutto penalizzano il grande lavoro fatto dalla stragrande maggioranza dei cittadini. L’utilizzo della tecnologia sarà sicuramente un valore aggiunto per contrastare la maleducazione e l’inciviltà”.