L'Rsa di Tekneko: "Nessuna persecuzione aziendale" - Terzo Binario News

Due lavoratori Tekneko del cantiere di Bracciano, di cui un Rsa, affermano di non subire vessazioni dall’azienda.

L’intervento arriva dopo le segnalazioni del consigliere Tellaroli circa la situazioe degli spogliatoi aziendali.

“Noi sottoscritti Picconi salvatore e Michele Botta in qualità di R.S.A. dopo aver parlato con i colleghi del cantiere di bracciano ci dissociamo da tutte le dicerie che in questi giorni interessano i lavoratori di bracciano su tutti i social e ribadiamo che non ci sentiamo perseguitati ma lavoriamo serenamente svolgendo ognuno le proprie mansioni.

Siamo grati di ricevere regolarmente il nostro stipendio nonostante il triste periodo che tutti stiamo affrontando per via del covid-19″.