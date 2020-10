Tekneko: "La raccolta degli ingombranti a Ladispoli è gratis" - Terzo Binario News

Raccolta rifiuti ingombranti gratuita con Tekneko a Ladispoli.

Nei giorni scorsi a Ladispoli è stata diffusa una notizia non veritiera che riguarda la raccolta a domicilio di materiali ingombranti. La società che gestisce il servizio di rifiuti urbani in diversi comuni del Lazio, dell’Abruzzo e della Puglia, attraverso il suo responsabile delle relazioni esterne, Edoardo Addari, ha tenuto a precisare che “a Ladispoli, come da contratto con il Comune, è attivo il servizio della raccolta dei rifiuti degli ingombranti.

Le utenze domestiche iscritta a ruolo Tari, e quindi in regola con i pagamenti delle imposte, possono conferire i rifiuti ingombranti e i rifiuti Raee come apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente nel centro comunale in via degli Aironi oppure richiedere il servizio di ritiro a domicilio esponendo il rifiuto da ritirare sul piano stradale.

Il servizio è su prenotazione e basterà contattare l’azienda all’indirizzo mail ladispoli@tekneko.com oppure l’app scaricabile gratuitamente sul proprio smart-phone (sistema Ios o Android) o al link https://play.google.com/store/apps/details?id=it.nextechs.ecoapp.tekneko&hl=it”.