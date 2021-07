Tedesco: "Ieri giornata terribile per gli incendi" - Terzo Binario News

“Voglio tornare sulla terribile giornata di ieri. Il bilancio è grave per quanto è andato in fumo, sia proprietà che aree naturali, ma poteva andare peggio.

Perciò torno a ringraziare quanti hanno operato per scongiurare danni peggiori, come gli uomini di ANPS che fino all’una di notte erano a Boccelle con sette volontari.

Chiaramente le cause dei roghi sono all’attenzione degli inquirenti, nei quali ripongo la massima fiducia per l’individuazione degli eventuali responsabili di condotte che, qualora confermate, non esiterei a definire criminali. Facciamo comunque da sentinelle del nostro territorio e avvisiamo chi di dovere al primo sentore di pericolo incendi”.

Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.