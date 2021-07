Tedesco: "Grazie a chi si è prodigato per spegnere gli incendi" - Terzo Binario News

“È stata una giornata difficile, quella di ieri, sul fronte degli incendi in tutta Italia e purtroppo anche a Civitavecchia. Se l’incendio della Frasca è al momento spento, non altrettanto possiamo dire per quello in zona Marangone, che ho anche visionato personalmente.

Con più linee di fuoco a minacciare il territorio, la capacità dei soccorsi di fare rete è stata preziosa. Perciò ringrazio a nome dell’Amministrazione i Vigili del Fuoco, la nostra Protezione civile, i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa e tutti coloro che si sono prestati e si stanno tuttora prestando per combattere questa emergenza”.

Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.