Tedesco firma per Civitavecchia il "Manifesto Costa Crociere per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo” - Terzo Binario News

Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessore al Turismo Emanuela Di Paolo hanno celebrato la prima crociera della “Costa Firenze” firmando simbolicamente il “Manifesto Costa Crociere per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”, che rivoluzionerà il concetto di “scalo”, aumentando il tempo di permanenza delle navi per consentire ai passeggeri di scoprire le eccellenze locali.

Il sindaco ha plaudito all’iniziativa, che tra l’altro darà ossigeno anche ai nostri esercizi commerciali, così provati dai lunghi mesi del lockdown.

L’ultima nata in casa Costa, ispirata all’estetica del Rinascimento, farà scalo al porto di Civitavecchia ogni lunedì fino a novembre 2021, per tornare in primavera 2022.

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, ha ricordato «l’importanza vitale del Porto di Civitavecchia per tutta l’industria europea delle crociere» e ha voluto ringraziare la città per il supporto dato durante quest’anno di lockdown, quando il Porto ha ospitato molte navi della compagnia in attesa della ripartenza.

L’assessore al Turismo del Comune Emanuela Di Paolo ha parlato del rapporto virtuoso tra Costa Crociere e la città di Civitavecchia con il suo Porto: «Spero che da oggi anche le altre Compagnie possano percorrere questo sentiero e sia definitivamente chiusa l’era in cui su alcune navi da crociera si faceva cattiva pubblicità alla nostra città».

Ha poi voluto enfatizzare la sintonia della linea verde della città con la tecnologia innovativa della “Costa Firenze” che le ha fatto meritare il Green Star 3, certificato dal Registro Italiano Navale per il basso impatto ambientale.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha ringraziato a sua volta la Costa Crociere per lo sforzo compiuto per la ripartenza dopo il blocco causato dalla crisi pandemica. E ha poi esaltato la bellezza della “Costa Firenze” come «vero e proprio ambasciatore della cultura italiana nel mondo», convinto che «il Rinascimento rappresentato negli splendidi saloni della nave possa simboleggiare il nuovo rinascimento che tutti auspichiamo per il nostro Paese».