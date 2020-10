Tedesco delegato Anci per le città portuali: "Riconosciuta l’importanza di Civitavecchia" - Terzo Binario News

Ho il piacere di comunicarvi di aver ricevuto dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro, la delega in materia di “Città Portuali”. Avrò il compito di seguire a livello nazionale l’evoluzione normativa, sostenere le proposte e rappresentare le posizioni che l’ANCI assumerà in materia di politiche portuali.

È questo soprattutto un riconoscimento all’importanza di Civitavecchia nel panorama portuale italiano, un motivo di orgoglio per la nostra città, a cui viene riconosciuto il ruolo di capofila.

Da parte mia mi impegnerò affinché nella governance dell’economia connessa al traffico marittimo sia dato il giusto peso ai comuni, visto che l’impatto maggiore è sulla città.

Come ho ripetuto più volte “il porto non deve essere una città nella città”, le politiche di sviluppo e gli obiettivi di crescita vanno concertati tra le Autorità Portuali, le Capitanerie di Porto e le amministrazioni comunali, ognuno per le sue competenze, affinché possano avere ancora più forza dalla sinergia e dalla condivisione.

Mi auguro che questo importante incarico possa in futuro essere utile per la ripartenza di Civitavecchia”.

Ernesto Tedesco